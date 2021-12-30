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НОВОСТИ

Размеры внешней торговли КНР в 2021 году могут достигнуть 6 трлн долл

21:15 30.12.2021 Источник: Интерфакс

Объем китайского экспорта и импорта товаров в Китае по итогам 2021 года, как ожидается, достигнет $6 трлн, сообщило министерство торговли страны в четверг. Это более чем на 20% выше показателя за 2020 год.

Торговые отношения между КНР и развивающимися странами стали ближе, заявил замминистра торговли Жэнь Хунбинь на пресс-конференции. По его словам, экспорт в эти государства в январе-ноябре составлял 49,5% общего объема зарубежных поставок, сообщает агентство "Синьхуа".

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