Контроль над закупками угля в Украине возьмет на себя СНБО
21:45 30.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сейчас мы получаем уголь по морскому пути для наших тепловых электростанций. Сегодня ситуация под контролем. Мы не видим, что должны быть те или иные проблемы, но уголь надо закупать. Сегодня было соответствующее поручение, чтобы аппарат СНБО взял под контроль закупки угля для наших ТЭС», — сказал он на брифинге по итогам заседания Совбеза. Данилов также добавил, что вопрос поставок угля «ежедневно находится под контролем президента Украины и аппарата СНБО».
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