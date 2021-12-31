Уличные парковки в Москве на новогодние праздники будут бесплатными
09:00 31.12.2021 Источник: Интерфакс
"В праздничные дни - с 31 декабря по 8 января - все уличные парковки в Москве будут бесплатными, даже в самом центре города", - привели ранее слова Ликсутова в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Новости
- 10:12 31.12.2021
- Байден четко заявил о том, что США не собираются размещать ударные силы в Украине - Кремль
- 20:00 27.12.2021
- Россия вряд ли будет и далее испытывать оружие против спутников, - считает глава Роскосмоса
- 18:50 27.12.2021
- Замминистра обороны РФ: Очевидно, что усиление НАТО не прошло бесследно для безопасности Европы
- 17:10 25.12.2021
- Ушедшее правительство Меркель одобрило поставки вооружений на рекордную сумму
- 13:00 25.12.2021
- В России из эллинга вывели новый атомный подводный крейсер
- 20:25 23.12.2021
- Столтенберг: НАТО никогда не обещала не расширяться
- 18:45 23.12.2021
- Глава Генштаба ВС РФ провел телефонную беседу с начштаба обороны Великобритании
- 17:40 23.12.2021
- В ВСУ отметили уменьшение численности российских войск у украинской границы
- 11:32 23.12.2021
- Масштабные учения десанта пройдут в Крыму и Краснодарском крае - МО РФ
- 16:32 22.12.2021
- Украинские военные впервые провели стрельбы из комплексов Javelin в Донбассе - ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать