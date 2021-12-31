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Уличные парковки в Москве на новогодние праздники будут бесплатными

09:00 31.12.2021 Источник: Интерфакс

Все уличные парковки для автотранспорта в Москве в период с 31 декабря по 8 ноября будут бесплатными, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В праздничные дни - с 31 декабря по 8 января - все уличные парковки в Москве будут бесплатными, даже в самом центре города", - привели ранее слова Ликсутова в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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