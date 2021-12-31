Направленность беседа Путина и Байдена была вполне конструктивной - Ушаков
09:15 31.12.2021 Источник: Интерфакс
"Мы в принципе довольны состоявшимся контактом, переговорами, потому что они носили откровенный, содержательный, конкретный характер. И я бы мог сказать, что в целом направленность этого разговора была вполне конструктивной. Важно, что с американской стороны было продемонстрировано желание понять логику и суть российских озабоченностей, которые были изложены в переданных нами двух документах Вашингтону и натовской штаб-квартире", - рассказал журналистам Ушаков по итогам переговоров.
Он добавил, что разговор продолжался в течение 50 минут.
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