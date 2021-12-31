Помощник президента РФ рассказал, о темах беседы Путина и Байдена

09:30 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин заявил своему американскому коллеге Джо Байдену о том, что переговоры о российской инициативе по гарантиям безопасности "не должны перерасти в болтовню", и что Россию интересует не сам переговорный процесс, а его результаты.

"Президент Путин сказал, что он придает очень важное значение этим переговорам, но переговоры не должны перерасти в болтовню", - отметил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Поэтому мы, прежде всего, ждем не сам переговорный процесс, а конкретные результаты в соответствии с высказанными, в том числе и на бумаге, нашими озабоченностями", - добавил он.

Говоря о сроках, на которые могут затянуться переговоры, Ушаков сказал: "Посмотрим, как будут переговоры, как два-три раунда, и дальше будем делать выводы".

"Владимир Владимирович Путин подробно изложил основные принципы, которые были заложены в переданных нами документах, и подчеркнул, что для нас важны, конечно, переговоры по этим упомянутым трем трекам, но главное - нам нужен результат, и мы будем добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России", - рассказал Ушаков.

"Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, а также ее нельзя и выиграть. Американцы из этого исходят, понимая, что у США и у России накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире", - отметил помощник президента РФ.