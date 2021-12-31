Помощник президента РФ рассказал, о темах беседы Путина и Байдена
09:30 31.12.2021 Источник: Интерфакс
"Президент Путин сказал, что он придает очень важное значение этим переговорам, но переговоры не должны перерасти в болтовню", - отметил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Поэтому мы, прежде всего, ждем не сам переговорный процесс, а конкретные результаты в соответствии с высказанными, в том числе и на бумаге, нашими озабоченностями", - добавил он.
Говоря о сроках, на которые могут затянуться переговоры, Ушаков сказал: "Посмотрим, как будут переговоры, как два-три раунда, и дальше будем делать выводы".
"Владимир Владимирович Путин подробно изложил основные принципы, которые были заложены в переданных нами документах, и подчеркнул, что для нас важны, конечно, переговоры по этим упомянутым трем трекам, но главное - нам нужен результат, и мы будем добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России", - рассказал Ушаков.
"Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, а также ее нельзя и выиграть. Американцы из этого исходят, понимая, что у США и у России накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире", - отметил помощник президента РФ.
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