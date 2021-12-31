Путин сказал Байдену, к чему могут привести "масштабные санкции" запада, если будут введены
09:30 31.12.2021 Источник: Интерфакс
"Байден упомянул, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции по линии экономической, финансовой и в военной сфере", - добавил он.
"Наш президент сразу же отреагировал на это тем, что, если все-таки запад решится в тех или иных условиях ввести эти упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. Будет нанесён серьёзнейший ущерб отношениям России с западом", - заявил Ушаков.
Он отметил, что президент упомянул, что эти действия были бы ошибкой, "которую впоследствии наши потомки оценят как огромную"
"Таких ошибок уже немало сделано за последние 30 лет. Потому желательно в данной ситуации таких ошибок больше не делать", - заявил Ушаков.
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