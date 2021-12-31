На последний день 2021 года в мире от COVID-19 скончались около 5,5 млн человек
09:45 31.12.2021 Источник: Интерфакс
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 429 тыс. 595 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
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