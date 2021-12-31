На последний день 2021 года в мире от COVID-19 скончались около 5,5 млн человек

09:45 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы выросло до 286 млн 515 тыс. 43, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 429 тыс. 595 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.