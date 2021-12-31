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Стало известно, за что заблокирован сайт «ОВД-инфо»

10:09 31.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сайт правозащитного проекта «ОВД-инфо» (признан иноагентом) заблокирован за оправдание теракта в здании УФСБ в Архангельске, а также пропаганду запрещенной в РФ «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сказано в решении Луховицкого городского суда, заблокировавшего этот ресурс организации по заявлению прокурора, размещенном на сайте суда.

«В материалах дела имеются доказательства, подтверждающие размещение на указанных интернет-ресурсах информации, направленной на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений <…>. По электронному адресу этого сайта размещена статья с названием „… в здании ФСБ в Архангельске. Как преследуют за высказывания о теракте“, в которой говорится о правоприменительной практике по делам о публичном оправдании террористического акта <…> Как следует из лингвистического анализа представленного текста, основной коммуникативной направленностью является оправдание действий, направленных на нарушение действующего законодательства», — сказано в тексте документа.

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