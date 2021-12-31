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Президенты РФ и США согласовали последовательность переговоров по безопасности в Европе - Белый дом

10:17 31.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора в четверг (в ночь на пятницу по московскому времени) согласовали последовательность переговоров по безопасности в Европе. Об этом представитель вашингтонской администрации высокого ранга заявил журналистам на специальном брифинге по итогам беседы лидеров двух стран.

«Лидеры согласовали последовательность диалога по стратегической стабильности, стартующего <…> 10 [января] в Женеве, [после состоится] разговор [в рамках] Совета Россия — НАТО 12 [января] и встреча ОБСЕ 13 [января]. Они оба обсудили важность прагматичной, ориентированной на результат дипломатии. Полагаю, президент Байден рассматривал данный разговор как стремление создать условия для этого», — сказал чиновник.

«Президент Байден ясно дал понять, что США будут действовать по принципу, согласно которому <…> обсуждение тем, которые в большей степени беспокоят наших партнеров и союзников, не может вестись без всесторонних консультаций с [этими] нашими союзниками и партнерами и их участия [в переговорах]. Президент Путин сказал, что он это понимает», — заявил представитель администрации.

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