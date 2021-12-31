Президенты РФ и США согласовали последовательность переговоров по безопасности в Европе - Белый дом
10:17 31.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Лидеры согласовали последовательность диалога по стратегической стабильности, стартующего <…> 10 [января] в Женеве, [после состоится] разговор [в рамках] Совета Россия — НАТО 12 [января] и встреча ОБСЕ 13 [января]. Они оба обсудили важность прагматичной, ориентированной на результат дипломатии. Полагаю, президент Байден рассматривал данный разговор как стремление создать условия для этого», — сказал чиновник.
«Президент Байден ясно дал понять, что США будут действовать по принципу, согласно которому <…> обсуждение тем, которые в большей степени беспокоят наших партнеров и союзников, не может вестись без всесторонних консультаций с [этими] нашими союзниками и партнерами и их участия [в переговорах]. Президент Путин сказал, что он это понимает», — заявил представитель администрации.
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