10:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальное признание правительства движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Кабуле будет зависеть от того, как будут выполняться их обещания, в том числе по противодействию исходящим с территории Афганистана угрозам. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Вопрос официального признания талибских властей является пока преждевременным. Положительное решение зависит от того, как будут развиваться события в Афганистане, а точнее — когда талибы реализуют свои обещания, в том числе по формированию инклюзивного правительства, а также по эффективному противодействию террористической и наркотической угрозам, исходящим с афганской территории», — сказал министр.