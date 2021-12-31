0
0
100
НОВОСТИ

Всего в России за время пандемии COVID-19 умерло более 308 тыс человек

11:50 31.12.2021 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 20 тыс. 638 случаев, это минимальное значение с 23 сентября, умерли за сутки 912 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 20 638 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 704 (8,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 739 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге -1 тыс. 529, в Московской области 1 тыс. 197.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 912 пациентов. Больше всего скончавшихся в Москве - 69, в Петербурге -51, в Подмосковье - 48.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 499 тыс. 982 случая коронавирусной инфекции, 308 тыс. 860 умерших и 9 млн 463 тыс. 919 выписанных, в том числе 40 тыс. 692 выписаны за последние сутки, из них 2 тыс. 726 выздоровевших приходится на Москву.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:12 31.12.2021
Байден четко заявил о том, что США не собираются размещать ударные силы в Украине - Кремль
0
75
20:00 27.12.2021
Россия вряд ли будет и далее испытывать оружие против спутников, - считает глава Роскосмоса
0
501
18:50 27.12.2021
Замминистра обороны РФ: Очевидно, что усиление НАТО не прошло бесследно для безопасности Европы
0
508
17:10 25.12.2021
Ушедшее правительство Меркель одобрило поставки вооружений на рекордную сумму
0
696
13:00 25.12.2021
В России из эллинга вывели новый атомный подводный крейсер
0
751
20:25 23.12.2021
Столтенберг: НАТО никогда не обещала не расширяться
0
900
18:45 23.12.2021
Глава Генштаба ВС РФ провел телефонную беседу с начштаба обороны Великобритании
0
925
17:40 23.12.2021
В ВСУ отметили уменьшение численности российских войск у украинской границы
0
908
11:32 23.12.2021
Масштабные учения десанта пройдут в Крыму и Краснодарском крае - МО РФ
0
961
16:32 22.12.2021
Украинские военные впервые провели стрельбы из комплексов Javelin в Донбассе - ТВ
0
1031

Возврат к списку