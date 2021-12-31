Всего в России за время пандемии COVID-19 умерло более 308 тыс человек
11:50 31.12.2021 Источник: Интерфакс
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 20 638 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 704 (8,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 739 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге -1 тыс. 529, в Московской области 1 тыс. 197.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 912 пациентов. Больше всего скончавшихся в Москве - 69, в Петербурге -51, в Подмосковье - 48.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 499 тыс. 982 случая коронавирусной инфекции, 308 тыс. 860 умерших и 9 млн 463 тыс. 919 выписанных, в том числе 40 тыс. 692 выписаны за последние сутки, из них 2 тыс. 726 выздоровевших приходится на Москву.
НОВОСТИ
- 10:12 31.12.2021
- Байден четко заявил о том, что США не собираются размещать ударные силы в Украине - Кремль
- 20:00 27.12.2021
- Россия вряд ли будет и далее испытывать оружие против спутников, - считает глава Роскосмоса
- 18:50 27.12.2021
- Замминистра обороны РФ: Очевидно, что усиление НАТО не прошло бесследно для безопасности Европы
- 17:10 25.12.2021
- Ушедшее правительство Меркель одобрило поставки вооружений на рекордную сумму
- 13:00 25.12.2021
- В России из эллинга вывели новый атомный подводный крейсер
- 20:25 23.12.2021
- Столтенберг: НАТО никогда не обещала не расширяться
- 18:45 23.12.2021
- Глава Генштаба ВС РФ провел телефонную беседу с начштаба обороны Великобритании
- 17:40 23.12.2021
- В ВСУ отметили уменьшение численности российских войск у украинской границы
- 11:32 23.12.2021
- Масштабные учения десанта пройдут в Крыму и Краснодарском крае - МО РФ
- 16:32 22.12.2021
- Украинские военные впервые провели стрельбы из комплексов Javelin в Донбассе - ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать