В России готовится к регистрации новая вакцина от COVID-19
12:30 31.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы планируем до конца этого года подать отчет. Здесь, конечно, будет решать регулятор, есть разные подходы. Если говорить, чтобы все было, это шесть месяцев наблюдения после введения. Если так, то тогда это будет до конца первого квартала, [в связи с] необходимостью наблюдений за теми, кого мы начали прививать в августе — сентябре», — сказала она.
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