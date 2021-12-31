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ТОП-5 самых упоминаемых в российских СМИ персон 2021 года по версии СКАН

14:05 31.12.2021 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин вновь стал абсолютным лидером самых упоминаемых в прессе персон - по итогам 2021 года он получил 4 млн 009 тыс. 402 ссылки в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности.

Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

Кроме Путина миллионную планку преодолел только американский президент Джо Байден - у него 1 млн 453 тыс. 017 упоминаний в СМИ и первое место в иностранной части рейтинга СКАН-2021.

В первую "пятерку" ежегодного рейтинга помимо президента РФ вошли его пресс-секретарь Дмитрий Песков (612 тыс. 333 ссылки и второе место), премьер РФ Михаил Мишустин (597 тыс. 950 ссылок, третье место), осужденный оппозиционер Алексей Навальный (578 тыс. 607 упоминаний, четвертое место), мэр Москвы Сергей Собянин (551 тыс. 750 упоминаний, пятое место).

Согласно статистике СКАН, по сравнению с итогами 2020 года состав "пятерки" не изменился.

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