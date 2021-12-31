Цена на газ в Европе упала почти в 3 раза по сравнению с рекордом прошлой недели

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу опустилась ниже $800 за тыс. куб. м впервые с 10 ноября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась до $796 за 1 тыс. куб. м, или 68 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Общее снижение стоимости газа с начала торгов составляет более 22%, а по сравнению с историческим рекордом прошлой недели цена газа упала почти в 3 раза.