Россия и Китай могут подписать соглашение о создании лунной базы в 2022 году
15:30 31.12.2021 Источник: Интерфакс
"Прорабатывается проект юридически обязательного российско-китайского межправительственного соглашения по указанной теме, подписание которого запланировано в 2022 году", - сообщила корпорация.
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