Главная цель - повышение благосостояния и качества жизни - Путин
15:40 31.12.2021 Источник: Интерфакс
"Самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе, защитили тех, кто оказался в сложной ситуации, в первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети - будущее России. Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан", - сказал Путин, обращаясь с новогодним поздравлением к россиянам.
Президент РФ подчеркнул, что главная цель - повышение благосостояния и качества жизни людей. "Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной, ведь только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей Родины", - сказал он.
Глава государства сказал, что "всех нас сейчас объединяют надежды на предстоящие добрые перемены". "Но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года. Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи и смогли это сделать благодаря нашей солидарности", - отметил Путин.
Завершая выступление, Путин пожелал: "Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий, пусть чаще появляются новые семьи и рождаются дети, пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными, пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижение поставленных целей (...) ради своих любимых и ради нашей единственной великой Родины".
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