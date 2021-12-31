Главная цель - повышение благосостояния и качества жизни - Путин

15:40 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении отметил, что 2021 год пройден достойно, хотя пришлось столкнуться с тяжелейшими вызовами.

"Самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе, защитили тех, кто оказался в сложной ситуации, в первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети - будущее России. Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан", - сказал Путин, обращаясь с новогодним поздравлением к россиянам.

Президент РФ подчеркнул, что главная цель - повышение благосостояния и качества жизни людей. "Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной, ведь только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей Родины", - сказал он.

Глава государства сказал, что "всех нас сейчас объединяют надежды на предстоящие добрые перемены". "Но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года. Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи и смогли это сделать благодаря нашей солидарности", - отметил Путин.

Завершая выступление, Путин пожелал: "Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий, пусть чаще появляются новые семьи и рождаются дети, пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными, пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижение поставленных целей (...) ради своих любимых и ради нашей единственной великой Родины".