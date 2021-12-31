В Новогоднюю ночь в Москве ожидается сильный снегопад

16:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обильный снегопад начнется в Москве после 18:00 пятницы, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Прирост свежевыпавшего снега за сутки может составить до 10 см", - сказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства. По его словам, в городе подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, средств малой механизации, дворников и бригад ручной уборки.

"В 21:00 приступим к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим в шесть утра", - уточнил заммэра.