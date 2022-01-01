В РФ от игровой зависимости могут страдать около 5-10% молодых людей - психиатр

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 5-10 процентов молодых людей до 30 лет в России могут страдать игровой зависимостью. Такая статистика сопоставима с европейскими странами, сообщил ТАСС врач-психиатр Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук Дмитрий Петелин.



1 января вступила в силу 11-я версия Международной классификации болезней (МКБ-11), одобренная Всемирной организацией здравоохранения. В новый документ включены более 55 тысяч болезней, травм и расстройств. Среди новшеств - появление в документе главы о традиционной медицине, что обусловлено ее популярностью среди миллионов людей, а также включение видео- и цифровой игромании в список расстройств, связанных с зависимостью.



"К сожалению, у нас по этой проблематике в России проводилось не так много исследований, особенно масштабных, которые можно было бы генерализировать на всю территорию РФ. Но я думаю, что это достаточно существенная пропорция, наверное, сопоставимая с европейскими странами, - лица молодого возраста, начиная с подросткового возраста, до около 30 лет, до 5-10%, иногда меньше, в том или ном виде страдают игровой зависимостью. А вот в странах Азии есть данные о распространенности в подростковом возрасте до 30%", - рассказал Петелин.



