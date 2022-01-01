Несмотря на омикрон-штамм десятки тысяч людей встретили Новый год на Таймс-сквер

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятки тысяч человек встретили Новый год на Таймс-сквер, несмотря на активное распространение в Нью-Йорке омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает в субботу корр. ТАСС.



Пройти на прилегающие к главной площади Нью-Йорка улицы могли только полностью вакцинированные - сертификаты проверяли сотрудники полиции. Часть людей, но далеко не все, пришли в масках, социальную дистанцию из-за большого скопления людей соблюдать было невозможно. На саму площадь при этом пустили только тех, кто приобрел билеты на встречу Нового года в расположенных на Таймс-сквер ресторанах и барах или пришел еще днем. По оценкам городских властей, их число не должно было превышать 15 тыс. человек. Остальные могли смотреть салют с прилегающих улиц.



В прошлом году праздник на Таймс-сквер встречали только несколько десятков специально приглашенных - масштабные торжества пришлось отменить из-за пандемии. В этом году мэр Нью-Йорка Билл де Блазио решил провести традиционную масштабную встречу Нового года, чтобы показать, что город вернулся к жизни после пандемии. Он лишь несколько скорректировал планы после появления омикрон-штамма, распорядившись ужесточить допуск на Таймс-сквер. Живой концерт заменили трансляции выступлений артистов из разных частей страны - Лос-Анджелеса, Флориды. Решение не отменять массовые мероприятия вызвало волну критики в социальных сетях.



