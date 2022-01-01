В 2023 году в Японии может начаться испытание вакцины от COVID с пожизненным иммунитетом

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа японских ученых из Токийского института медицинских наук разрабатывает вакцину от коронавируса, которая была бы способна защищать организм человека на протяжении всей жизни. Как сообщило в субботу издание "Джапэн таймс", клинические испытания препарата могут начаться ориентировочно в 2023 году.



Специалисты во главе с профессором Митинори Кохарой взяли за основу вакцину против оспы, разработанную в 18 веке британским врачом Эдвардом Дженнером. Она содержала в себе неопасный для человека вирус коровьей оспы и в конечном итоге помогла человечеству побороть смертельное заболевание.



Идея японских ученых состоит в том, чтобы создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. По их мнению, такой подход может привести к выработке пожизненного клеточного иммунитета от коронавируса.



