Члены партии Саакашвили в Грузии прекратили голодовку

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, прекратили голодовку по просьбе бывшего грузинского лидера. Об этом в субботу сообщил глава партии Ника Мелия.



"Михаила Саакашвили волнует здоровье каждого голодающего. Он будет вынужден и сам возобновить голодовку, чего мы не можем ему позволить, так как начало голодовки Михаилом Саакашвили завершится фатальным результатом. Поэтому мы вместе с соратниками приняли решение перейти на следующий этап борьбы, который будет многообразным и не насильственным", - сказал Мелия, видеокомментарий которого опубликован в "Фейсбуке".



Мелия заявил о начале масштабной голодовки в знак солидарности с Саакашвили 21 декабря 2021 года. Все это время голодающие находились в палатках во дворе центрального офиса "Национального движения" в Тбилиси. Как заявляли в партии, в массовой голодовке принимали участие несколько сотен человек.



