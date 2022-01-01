Члены партии Саакашвили в Грузии прекратили голодовку
13:10 01.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Михаила Саакашвили волнует здоровье каждого голодающего. Он будет вынужден и сам возобновить голодовку, чего мы не можем ему позволить, так как начало голодовки Михаилом Саакашвили завершится фатальным результатом. Поэтому мы вместе с соратниками приняли решение перейти на следующий этап борьбы, который будет многообразным и не насильственным", - сказал Мелия, видеокомментарий которого опубликован в "Фейсбуке".
Мелия заявил о начале масштабной голодовки в знак солидарности с Саакашвили 21 декабря 2021 года. Все это время голодающие находились в палатках во дворе центрального офиса "Национального движения" в Тбилиси. Как заявляли в партии, в массовой голодовке принимали участие несколько сотен человек.
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