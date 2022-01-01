В Иркутской области при пожаре погибли пять человек, возбуждено уголовное дело - СК

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователями в Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек при пожаре в деревянном двухэтажном доме в селе Хомутово. Об этом сообщается на сайте СК России.



"В результате пожара погибли три женщины, мужчина и 11-летний ребенок. Хозяин дома с травмами госпитализирован в городскую больницу", - говорится в сообщении.



По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).



