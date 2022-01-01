0
0
78
НОВОСТИ

В Иркутской области при пожаре погибли пять человек, возбуждено уголовное дело - СК

13:20 01.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователями в Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек при пожаре в деревянном двухэтажном доме в селе Хомутово. Об этом сообщается на сайте СК России.

"В результате пожара погибли три женщины, мужчина и 11-летний ребенок. Хозяин дома с травмами госпитализирован в городскую больницу", - говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:10 01.01.2022
Члены партии Саакашвили в Грузии прекратили голодовку
0
95
12:20 01.01.2022
В 2023 году в Японии может начаться испытание вакцины от COVID с пожизненным иммунитетом
0
170
12:10 01.01.2022
Несмотря на омикрон-штамм десятки тысяч людей встретили Новый год на Таймс-сквер
0
186
12:00 01.01.2022
В РФ от игровой зависимости могут страдать около 5-10% молодых людей - психиатр
0
177
17:00 31.12.2021
Германия закрывает три из шести еще работающих АЭС
0
1496
16:17 31.12.2021
В Новогоднюю ночь в Москве ожидается сильный снегопад
0
970
15:40 31.12.2021
Главная цель - повышение благосостояния и качества жизни - Путин
0
1264
15:30 31.12.2021
Россия и Китай могут подписать соглашение о создании лунной базы в 2022 году
0
1416
15:10 31.12.2021
Цена на газ в Европе упала почти в 3 раза по сравнению с рекордом прошлой недели
0
1318
14:05 31.12.2021
ТОП-5 самых упоминаемых в российских СМИ персон 2021 года по версии СКАН
0
1127

Возврат к списку