В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 45 авиарейсов
14:10 01.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным на 12:55, в Шереметьево задержаны два рейса, отменены 38. В Домодедово отменены два рейса, один задержан. В Жуковском и Внуково задержаны по два рейса.
В ночь с пятницы на субботу были задержаны или отменены порядка 200 рейсов.
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