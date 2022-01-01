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НОВОСТИ

В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 45 авиарейсов

14:10 01.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 45 авиарейсов задержаны или отменены в Москве в субботу днем, следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов.

По данным на 12:55, в Шереметьево задержаны два рейса, отменены 38. В Домодедово отменены два рейса, один задержан. В Жуковском и Внуково задержаны по два рейса.

В ночь с пятницы на субботу были задержаны или отменены порядка 200 рейсов.

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