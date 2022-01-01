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НОВОСТИ

С 1 января вступает в силу новая классификация винодельческой продукции

14:20 01.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая классификация винодельческой продукции, согласно которой название "шампанское" может носить только произведенная в РФ продукция, вступает в силу в России с 1 января. Закон подписал 2 июля президент Владимир Путин.

Документ исключает использование понятия "шампанское" иностранными производителями, разрешая применять его лишь в отношении российского шампанского. Импортеры будут вынуждены использовать наименование "игристое вино", однако указывать это необходимо только на контрэтикетке продукции. Что касается названия "Шампанское" кириллицей, то его теперь могут использовать исключительно российские производители.

Производитель алкогольной продукции Moet Hennessy направил российским партнерам письмо, где уведомил о решении прекратить поставки шампанского в Россию на неопределенный срок из-за нового закона, согласно положениям которого компания должна изменить категорию и маркировку продукции с шампанских вин на игристое вино. Позднее в Moet Hennessy сообщили, что компания согласилась использовать для своих напитков наименование "игристое вино" для поставок в Россию и постарается возобновить поставки как можно быстрее.

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