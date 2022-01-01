В РФ вступил в силу новый порядок оказания медпомощи взрослым с онкозаболеваниями
15:20 01.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В частности, новый порядок устанавливает правила организации оказания медицинской помощи взрослым с онкологическими заболеваниями, а также с подозрением на них. Этот порядок регулирует этапы оказания медпомощи, организацию деятельности медучреждений и их структурных подразделений, а также стандарты оснащения и рекомендуемые штатные нормативы структурных подразделений медицинских организаций. Как сообщали ранее в Минздраве РФ, документ подготовлен при участии ведущих экспертов в области онкологии, радиологии, рентгенологии, инструментальной диагностики, организации здравоохранения и общественного здоровья, Росздравнадзора и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), а также при участии пациентских и общественных организаций.
"Важным моментом является требование к регионам закрепить региональными актами правила маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на территории субъекта, которые должны включать перечень медицинских организаций и их структурных подразделений, в которые может быть направлен пациент для проведения диагностики и каждого вида лечения заболевания. Также субъекты РФ должны разработать и утвердить схему территориального закрепления медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара пациентам с онкологическими заболеваниями. Эти меры призваны обеспечить преемственность в лечении пациентов, сделать процедуру обращения за медицинской помощью более прозрачной и понятной", - отмечают в Минздраве.
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