0
0
145
НОВОСТИ

В РФ вступил в силу новый порядок оказания медпомощи взрослым с онкозаболеваниями

15:20 01.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, который предусматривает совершенствование работы онкологической службы и приводит процесс оказания помощи к современным стандартам, вступил в силу в России в субботу. Соответствующий приказ Минздрава РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, новый порядок устанавливает правила организации оказания медицинской помощи взрослым с онкологическими заболеваниями, а также с подозрением на них. Этот порядок регулирует этапы оказания медпомощи, организацию деятельности медучреждений и их структурных подразделений, а также стандарты оснащения и рекомендуемые штатные нормативы структурных подразделений медицинских организаций. Как сообщали ранее в Минздраве РФ, документ подготовлен при участии ведущих экспертов в области онкологии, радиологии, рентгенологии, инструментальной диагностики, организации здравоохранения и общественного здоровья, Росздравнадзора и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), а также при участии пациентских и общественных организаций.

"Важным моментом является требование к регионам закрепить региональными актами правила маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на территории субъекта, которые должны включать перечень медицинских организаций и их структурных подразделений, в которые может быть направлен пациент для проведения диагностики и каждого вида лечения заболевания. Также субъекты РФ должны разработать и утвердить схему территориального закрепления медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара пациентам с онкологическими заболеваниями. Эти меры призваны обеспечить преемственность в лечении пациентов, сделать процедуру обращения за медицинской помощью более прозрачной и понятной", - отмечают в Минздраве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:40 01.01.2022
С 1 января в РФ вступил в силу закон о едином реестре турагентов
0
36
16:30 01.01.2022
Во Франции вводят обязательное ношение маски для детей с 6 лет
0
58
15:30 01.01.2022
Насилие в отношении женщин Папа Римский назвал оскорблением Бога
0
149
15:30 01.01.2022
А 2022 году пенсии неработающих пенсионеров вырастут до 18 521 руб.
0
167
14:20 01.01.2022
С 1 января вступает в силу новая классификация винодельческой продукции
0
247
14:10 01.01.2022
В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 45 авиарейсов
0
275
13:20 01.01.2022
В Иркутской области при пожаре погибли пять человек, возбуждено уголовное дело - СК
0
282
13:10 01.01.2022
Члены партии Саакашвили в Грузии прекратили голодовку
0
297
12:20 01.01.2022
В 2023 году в Японии может начаться испытание вакцины от COVID с пожизненным иммунитетом
0
337
12:10 01.01.2022
Несмотря на омикрон-штамм десятки тысяч людей встретили Новый год на Таймс-сквер
0
339

Возврат к списку