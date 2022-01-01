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А 2022 году пенсии неработающих пенсионеров вырастут до 18 521 руб.

15:30 01.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 5,9% с 1 января и вырастут в среднем до 18 521 руб. Это затронет 30,78 млн человек.

По закону, с 2019 года и до 2024 года индексация пенсий проходит с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее. С 1 января 2023 года пенсии будут проиденксированы на 5,6%, с 1 января 2024 года - на 5,5%. По прогнозу Пенсионного фонда России, пенсия вырастет в 2023 году до 19 476 руб., а в 2024 - до 20 469 руб.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, инфляция по итогам 2021 года может превысить 8%. В этой связи на ежегодной пресс-конференции он заявил, что правительство РФ должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции, однако соответствующих решений пока не было принято.

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