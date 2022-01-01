Насилие в отношении женщин Папа Римский назвал оскорблением Бога

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск во время проповеди в первый день нового года вновь обратился к теме защиты прав женщин.



"Матери дают жизнь, а женщины охраняют мир, давайте все вместе работать над тем, чтобы заботиться о матерях и защищать женщин. Как много насилия в отношении женщин! Довольно! Причинять боль женщине - значит оскорблять Бога", - сказал глава Римско-католической церкви.



Франциск неоднократно выступал с резким осуждением домашнего насилия над женщинами, называя его дьявольской проблемой.



