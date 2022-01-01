Насилие в отношении женщин Папа Римский назвал оскорблением Бога
15:30 01.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Матери дают жизнь, а женщины охраняют мир, давайте все вместе работать над тем, чтобы заботиться о матерях и защищать женщин. Как много насилия в отношении женщин! Довольно! Причинять боль женщине - значит оскорблять Бога", - сказал глава Римско-католической церкви.
Франциск неоднократно выступал с резким осуждением домашнего насилия над женщинами, называя его дьявольской проблемой.
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