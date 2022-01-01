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НОВОСТИ

Насилие в отношении женщин Папа Римский назвал оскорблением Бога

15:30 01.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск во время проповеди в первый день нового года вновь обратился к теме защиты прав женщин.

"Матери дают жизнь, а женщины охраняют мир, давайте все вместе работать над тем, чтобы заботиться о матерях и защищать женщин. Как много насилия в отношении женщин! Довольно! Причинять боль женщине - значит оскорблять Бога", - сказал глава Римско-католической церкви.

Франциск неоднократно выступал с резким осуждением домашнего насилия над женщинами, называя его дьявольской проблемой.

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