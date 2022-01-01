Во Франции вводят обязательное ношение маски для детей с 6 лет

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ношение масок во Франции станет с 3 января обязательным в общественных местах для детей с 6 лет. Соответствующий декрет опубликован в субботу в официальном вестнике республики "Журналь офисьель".



В настоящий момент это требование распространяется на все население старше 11 лет. Ношение маски обязательно в транспорте, общественных заведениях, спортивных комплексах, религиозных учреждениях. В ряде городов, в том числе в Париже, масочный режим действует и на улицах.



Новое требование принято за несколько дней до начала учебного года во Франции в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Национальное агентство общественного здравоохранения сообщило в пятницу о рекордных 232 тыс. новых случаях заражения коронавирусом. В настоящий момент во французских больницах находятся 18,7 тыс. человек с симптомами COVID-19.



