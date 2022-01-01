С 1 января в РФ вступил в силу закон о едином реестре турагентов
16:40 01.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Включение в реестр является обязательным и бесплатным. Туроператор должен вносить сведения о турагенте через личный кабинет в системе единого федерального реестра и фиксировать в срок до трех дней сведения об изменении или досрочном расторжении договора с турагентом. В свою очередь турагенты должны вносить в реестр информацию о своих субагентах. За невнесение или внесение недостоверных сведений в реестр предусмотрена административная ответственность.
Турагенты, действующие на основании заключенных с туроператорами договоров, вправе продолжать свою работу в течение 180 дней со дня вступления закона в силу. В это время туроператоры обязаны будут внести сведения о таких лицах в единый федеральный реестр. После истечения этого срока турагенты, не включенные в реестр, не смогут вести свою деятельность. В противном случае им будет грозить административная ответственность в соответствии с законодательством РФ, следует из документа.
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