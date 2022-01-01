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Облегченная процедура смены пола и имени вступила в силу в Швейцарии

17:10 01.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законодательство, существенно облегчающее процедуру смены пола и имени, вступило в силу в субботу в Швейцарии. Для этого гражданам страны теперь достаточно подать заявление властям и заплатить сбор в размере 75 франков (около 6 170 рублей по текущему курсу). Никакого медицинского освидетельствования или соблюдения иных предварительных условий не требуется.

Соответствующие поправки в законодательство парламент внес в декабре 2020 года, а в октябре 2021-го правительство (Федеральный совет) приняло решение об их вступлении в силу с 1 января 2022 года. Федеральный совет пояснил, что граждане имеют отныне право посредством "простой и быстрой процедуры модифицировать указание на пол и имя путем подачи заявления в управление по вопросам гражданского состояния". Такое заявление "может быть подано любым гражданином, имеющим внутреннее устойчивое убеждение, что он не принадлежит к тому полу, который указан в акте гражданского состояния". Если лицу, желающему сменить пол и имя, меньше 16 лет, то потребуется согласие его законного представителя.

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