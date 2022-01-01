В новогоднюю ночь за нарушение масочного режима в Париже оштрафованы почти 800 человек

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Парижа оштрафовала в новогоднюю ночь почти 800 человек за нарушение масочного режима. Об этом в субботу сообщил телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на источник в столичной полиции.



"В ночь на 1 января 779 человек были оштрафованы за отсутствие масок", - отметил он.



Власти Парижа ввели 31 декабря масочный режим на улицах города из-за всплеска заболеваемости COVID-19. Ношение масок обязательно в настоящий момент для всего населения старше 11 лет. Исключение сделано для велосипедистов, автомобилистов и лиц, занимающихся спортом на улице. Ранее это требование применялось в крытых помещениях и транспорте. Штраф за нарушение данного предписания составляет 135 евро.



