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В новогоднюю ночь за нарушение масочного режима в Париже оштрафованы почти 800 человек

17:20 01.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Парижа оштрафовала в новогоднюю ночь почти 800 человек за нарушение масочного режима. Об этом в субботу сообщил телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на источник в столичной полиции.

"В ночь на 1 января 779 человек были оштрафованы за отсутствие масок", - отметил он.

Власти Парижа ввели 31 декабря масочный режим на улицах города из-за всплеска заболеваемости COVID-19. Ношение масок обязательно в настоящий момент для всего населения старше 11 лет. Исключение сделано для велосипедистов, автомобилистов и лиц, занимающихся спортом на улице. Ранее это требование применялось в крытых помещениях и транспорте. Штраф за нарушение данного предписания составляет 135 евро.

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