В новогоднюю ночь за нарушение масочного режима в Париже оштрафованы почти 800 человек
17:20 01.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В ночь на 1 января 779 человек были оштрафованы за отсутствие масок", - отметил он.
Власти Парижа ввели 31 декабря масочный режим на улицах города из-за всплеска заболеваемости COVID-19. Ношение масок обязательно в настоящий момент для всего населения старше 11 лет. Исключение сделано для велосипедистов, автомобилистов и лиц, занимающихся спортом на улице. Ранее это требование применялось в крытых помещениях и транспорте. Штраф за нарушение данного предписания составляет 135 евро.
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