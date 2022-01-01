В Индии погибли более 10 человек в ходе давки в храме

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 12 человек погибли, еще 13 пострадали в ходе давки в храме в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщило в субботу информационное агентство АНИ со ссылкой на министра обороны Индии Раджнатха Сингха.



По его информации, инцидент произошел ночью в пещерном храме Вайшно-деви. Давка возникла в результате спора между паломниками.



Как отмечает агентство, премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о компенсациях в размере 200 тыс. индийских рупий (2,7 тыс. долларов) родственникам погибших и 50 тыс. рупий (670 долларов) пострадавшим.







