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На площади Тяньаньмэнь в Пекине прошла первая церемония поднятия флага

19:00 01.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая в 2022 году церемония поднятия государственного флага прошла в субботу с первыми лучами солнца на площади Тяньаньмэнь.

Церемония, включающая торжественный выход караула военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК) из ворот Небесного спокойствия и собственно поднятие флага заняла две минуты. За ритуалом наблюдали сотни пекинцев и гостей столицы, специально приехавших на главную площадь города.

Наступление нового года, хотя и считается в КНР официальным праздником, не вызывает особого интереса у китайцев. В Пекине не гремели хлопушки - их использование уже несколько лет запрещено в черте города. Праздник на улице отметили сравнительно немногочисленные горожане, в основном - студенты, собравшиеся в кафе и ресторанчиках на "ресторанной" улице Саньлитунь на востоке города и еще в нескольких подобных местах.

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