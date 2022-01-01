На площади Тяньаньмэнь в Пекине прошла первая церемония поднятия флага

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая в 2022 году церемония поднятия государственного флага прошла в субботу с первыми лучами солнца на площади Тяньаньмэнь.



Церемония, включающая торжественный выход караула военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК) из ворот Небесного спокойствия и собственно поднятие флага заняла две минуты. За ритуалом наблюдали сотни пекинцев и гостей столицы, специально приехавших на главную площадь города.



Наступление нового года, хотя и считается в КНР официальным праздником, не вызывает особого интереса у китайцев. В Пекине не гремели хлопушки - их использование уже несколько лет запрещено в черте города. Праздник на улице отметили сравнительно немногочисленные горожане, в основном - студенты, собравшиеся в кафе и ресторанчиках на "ресторанной" улице Саньлитунь на востоке города и еще в нескольких подобных местах.

