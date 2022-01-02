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Через 3-4 месяца в гражданский оборот поступит назальная вакцина от ковида

09:20 02.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Назальная вакцина против новой коронавирусной инфекций поступит в гражданский оборот и будет доступна для россиян через 3-4 месяца, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Назальная вакцина для гражданского оборота будет доступна месяца через 3-4", - сказал ученый.

Гинцбург также сообщил, что она будет эффективна против нового штамма коронавируса "омикрон". "Лабораторные опыты показывают, что "Спутник V" в обычной инъекционной форме защищает от "омикрона", то естественно и в назальной форме она будет эффективна", - сказал он.\

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