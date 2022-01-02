Через 3-4 месяца в гражданский оборот поступит назальная вакцина от ковида
09:20 02.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Назальная вакцина для гражданского оборота будет доступна месяца через 3-4", - сказал ученый.
Гинцбург также сообщил, что она будет эффективна против нового штамма коронавируса "омикрон". "Лабораторные опыты показывают, что "Спутник V" в обычной инъекционной форме защищает от "омикрона", то естественно и в назальной форме она будет эффективна", - сказал он.\
НОВОСТИ
- 09:30 02.01.2022
- Более тысячи домов уничтожено в штате Колорадо природными пожарами - шериф
- 20:50 01.01.2022
- С начала года в Болгарии природный газ подорожал на 30%
- 20:40 01.01.2022
- В Афганистане наркозависимыми являются около 3,5 млн человек - представитель талибов
- 20:30 01.01.2022
- Недалеко от офиса Зеленского завершился факельный марш бандеровцев
- 19:20 01.01.2022
- Из-за снегопадов в Японии отменили более 230 рейсов - СМИ
- 19:10 01.01.2022
- В I квартале Украина ожидает поставку очередного катера типа Island из США - посол
- 19:00 01.01.2022
- На площади Тяньаньмэнь в Пекине прошла первая церемония поднятия флага
- 18:45 01.01.2022
- Причиной пожара в Иркутской области называют аварийную работу электрооборудования
- 18:40 01.01.2022
- Александр Абелин освобожден от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ
- 17:30 01.01.2022
- В Индии погибли более 10 человек в ходе давки в храме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать