В ДТП с автобусом в Рязанской области шесть человек погибли и 14 пострадали

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть человек погибли и 14 пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.



"Рейсовый автобус "Неоплан", который двигался со стороны Москвы в сторону Астрахани, совершил наезд на опору ж/д моста, в результате чего шесть человек погибли и 14 пострадали", - сказали в УМВД.



В УМВД добавили, что, по предварительным данным, ДТП произошло в 05:45 утра возле села Вослебово Скопинского района.



