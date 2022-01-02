В ДТП с автобусом в Рязанской области шесть человек погибли и 14 пострадали
09:40 02.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Рейсовый автобус "Неоплан", который двигался со стороны Москвы в сторону Астрахани, совершил наезд на опору ж/д моста, в результате чего шесть человек погибли и 14 пострадали", - сказали в УМВД.
В УМВД добавили, что, по предварительным данным, ДТП произошло в 05:45 утра возле села Вослебово Скопинского района.
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