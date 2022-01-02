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После ДТП с автобусом под Рязанью в пункте временно размещения находятся 17 человек

10:40 02.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семнадцать человек находятся в пункте временного размещения после ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью, в результате которого пять человек погибли, еще 21 человек пострадал, среди них двое детей. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба правительства региона.

"Пункт временного размещения организован в Вослебовской средней школе, сейчас там находятся 17 человек. Им предоставлено горячее питание", - приводит пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства региона Анны Росляковой.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил соболезнования по факту случившегося. "Приношу искренние соболезнования семьям погибших. <…> Поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим", - сообщил он на своей странице в "ВКонтакте".

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