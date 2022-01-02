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НОВОСТИ

Во флорентийской Галерее Уффици открылся музей русских икон

11:30 02.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коллекция из 78 русских икон, которую собирали во Флоренции представители династии Медичи, а также Лотарингской династии, стала постоянной частью экспозиции Галереи Уффици. Речь идет о старейшей коллекции русских икон в мире за пределами России. В воскресенье Музей русских икон открыл директор Галереи Уффици Айке Шмидт.

Иконы никогда ранее не выставлялись все вместе и были представлены только на временных выставках.

"Для нас, итальянцев, это, безусловно, одна из самых важных коллекций, - отметила в беседе с корр. ТАСС куратор секции Даниэла Паренти. - Это также редкий пример такого рода коллекционирования в Европе". Она указала, что многие работы датируются XVI - XVIII веками. Другая крупная коллекция находится в городе Виченца, уточнила куратор.

Под секцию русского искусства были выделены залы бывшей резиденции великих герцогов Тосканы - дворца Питти. Как отметила Паренти, выбор в пользу этого места был сделан неслучайно. "Мы знаем, что эти иконы ранее находились во дворце Питти, поэтому нам показалось уместным вернуть их в эту среду", - поделилась она.

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