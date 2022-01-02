Во флорентийской Галерее Уффици открылся музей русских икон
11:30 02.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иконы никогда ранее не выставлялись все вместе и были представлены только на временных выставках.
"Для нас, итальянцев, это, безусловно, одна из самых важных коллекций, - отметила в беседе с корр. ТАСС куратор секции Даниэла Паренти. - Это также редкий пример такого рода коллекционирования в Европе". Она указала, что многие работы датируются XVI - XVIII веками. Другая крупная коллекция находится в городе Виченца, уточнила куратор.
Под секцию русского искусства были выделены залы бывшей резиденции великих герцогов Тосканы - дворца Питти. Как отметила Паренти, выбор в пользу этого места был сделан неслучайно. "Мы знаем, что эти иконы ранее находились во дворце Питти, поэтому нам показалось уместным вернуть их в эту среду", - поделилась она.
НОВОСТИ
- 12:30 02.01.2022
- К прогнозу о якобы угрожающем планете астероиде МЧС РФ отношения не имеет - ведомство
- 12:20 02.01.2022
- Из-за метели в аэропорту Оренбурга задержаны пять рейсов
- 12:10 02.01.2022
- За сутки в Москве выявили 1 824 случая заражения коронавирусом
- 11:50 02.01.2022
- На 2,2% снизился экспорт нефти в 2021 году из РФ в дальнее зарубежье
- 10:40 02.01.2022
- После ДТП с автобусом под Рязанью в пункте временно размещения находятся 17 человек
- 10:30 02.01.2022
- В случае конфликта Украины и РФ "Зеленые" ФРГ не исключают санкций против Nord Stream 2
- 09:40 02.01.2022
- В ДТП с автобусом в Рязанской области шесть человек погибли и 14 пострадали
- 09:30 02.01.2022
- Более тысячи домов уничтожено в штате Колорадо природными пожарами - шериф
- 09:20 02.01.2022
- Через 3-4 месяца в гражданский оборот поступит назальная вакцина от ковида
- 20:50 01.01.2022
- С начала года в Болгарии природный газ подорожал на 30%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать