На 2,2% снизился экспорт нефти в 2021 году из РФ в дальнее зарубежье
11:50 02.01.2022 Источник: Интерфакс
По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье в истекшем году всего было экспортировано 191,65 млн тонн нефтяного сырья (из них 174,29 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 40,1 млн тонн.
В декабре в дальнее зарубежье было экспортировано 19,24 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт вырос на 12,7%. Среднесуточный экспорт составил 4,55 млн баррелей.
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