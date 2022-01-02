На 2,2% снизился экспорт нефти в 2021 году из РФ в дальнее зарубежье

11:50 Источник: Интерфакс

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2021 году составил 214,4 млн тонн, что на 2,2% ниже аналогичного показателя 2020 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,31 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.



По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье в истекшем году всего было экспортировано 191,65 млн тонн нефтяного сырья (из них 174,29 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 40,1 млн тонн.



В декабре в дальнее зарубежье было экспортировано 19,24 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт вырос на 12,7%. Среднесуточный экспорт составил 4,55 млн баррелей.



