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За сутки в Москве выявили 1 824 случая заражения коронавирусом

12:10 02.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 824 против 2 472 днем ранее, до 2 035 040. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,09%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 69 против 67 днем ранее. Всего в городе умерли 36 907 человек (1,81% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

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