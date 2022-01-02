За сутки в Москве выявили 1 824 случая заражения коронавирусом
12:10 02.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,09%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 69 против 67 днем ранее. Всего в городе умерли 36 907 человек (1,81% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.
НОВОСТИ
- 12:30 02.01.2022
- К прогнозу о якобы угрожающем планете астероиде МЧС РФ отношения не имеет - ведомство
- 12:20 02.01.2022
- Из-за метели в аэропорту Оренбурга задержаны пять рейсов
- 11:50 02.01.2022
- На 2,2% снизился экспорт нефти в 2021 году из РФ в дальнее зарубежье
- 11:30 02.01.2022
- Во флорентийской Галерее Уффици открылся музей русских икон
- 10:40 02.01.2022
- После ДТП с автобусом под Рязанью в пункте временно размещения находятся 17 человек
- 10:30 02.01.2022
- В случае конфликта Украины и РФ "Зеленые" ФРГ не исключают санкций против Nord Stream 2
- 09:40 02.01.2022
- В ДТП с автобусом в Рязанской области шесть человек погибли и 14 пострадали
- 09:30 02.01.2022
- Более тысячи домов уничтожено в штате Колорадо природными пожарами - шериф
- 09:20 02.01.2022
- Через 3-4 месяца в гражданский оборот поступит назальная вакцина от ковида
- 20:50 01.01.2022
- С начала года в Болгарии природный газ подорожал на 30%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать