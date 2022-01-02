За сутки в Москве выявили 1 824 случая заражения коронавирусом

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 824 против 2 472 днем ранее, до 2 035 040. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.



В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,09%.



Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 69 против 67 днем ранее. Всего в городе умерли 36 907 человек (1,81% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.



