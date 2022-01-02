0
0
0
НОВОСТИ

К прогнозу о якобы угрожающем планете астероиде МЧС РФ отношения не имеет - ведомство

12:30 02.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС России не давало прогноз об угрозе планете со стороны астероида, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

В воскресенье в СМИ появилась информация со ссылкой на ученых МЧС России, что планете якобы угрожает астероид, который сблизится с Землей в 2029 году. "МЧС России не имеет отношения к прогнозу о смертельном астероиде. Все разработки, которые, вероятно, существуют, не имеют отношения к спасательному ведомству. Предложения такого характера могут делать ученые, которые изучают космос", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что россиянам в новогодние праздники стоит заботиться о противопожарной безопасности, а не "угрозах" из космоса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 02.01.2022
Из-за метели в аэропорту Оренбурга задержаны пять рейсов
0
44
12:10 02.01.2022
За сутки в Москве выявили 1 824 случая заражения коронавирусом
0
67
11:50 02.01.2022
На 2,2% снизился экспорт нефти в 2021 году из РФ в дальнее зарубежье
0
100
11:30 02.01.2022
Во флорентийской Галерее Уффици открылся музей русских икон
0
139
10:40 02.01.2022
После ДТП с автобусом под Рязанью в пункте временно размещения находятся 17 человек
0
194
10:30 02.01.2022
В случае конфликта Украины и РФ "Зеленые" ФРГ не исключают санкций против Nord Stream 2
0
221
09:40 02.01.2022
В ДТП с автобусом в Рязанской области шесть человек погибли и 14 пострадали
0
286
09:30 02.01.2022
Более тысячи домов уничтожено в штате Колорадо природными пожарами - шериф
0
279
09:20 02.01.2022
Через 3-4 месяца в гражданский оборот поступит назальная вакцина от ковида
0
281
20:50 01.01.2022
С начала года в Болгарии природный газ подорожал на 30%
0
947

Возврат к списку