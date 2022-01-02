К прогнозу о якобы угрожающем планете астероиде МЧС РФ отношения не имеет - ведомство

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС России не давало прогноз об угрозе планете со стороны астероида, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.



В воскресенье в СМИ появилась информация со ссылкой на ученых МЧС России, что планете якобы угрожает астероид, который сблизится с Землей в 2029 году. "МЧС России не имеет отношения к прогнозу о смертельном астероиде. Все разработки, которые, вероятно, существуют, не имеют отношения к спасательному ведомству. Предложения такого характера могут делать ученые, которые изучают космос", - сказали в пресс-службе.



В ведомстве отметили, что россиянам в новогодние праздники стоит заботиться о противопожарной безопасности, а не "угрозах" из космоса.



