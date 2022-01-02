За поощрение националистов на Украине Володин предложил ввести санкции

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Митинг националистов в Киеве должен получить оценку в Европарламенте, в Парламентских ассамблеях Совета Европы и ОБСЕ, за прославление этой идеологии следует вводить санкции и спрашивать с украинского руководства. Об этом в воскресенье в своем телеграм-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



"Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ. За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе", - отметил спикер. При этом он считает правильным "призвать к ответу и тех, кто способствует такой политике или делает вид, что не замечает ее".



Володин констатировал, что "Украина все больше скатывается к государству, в основе которого лежит националистическая идеология", что подтвердил факт проведения митинга бандеровцев в украинской столице. "На Украине забывают, что националистическая идеология не может быть направлена против одних, но быть за других. Она направлена против всего человечества", - подчеркнул политик.



"Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев. Украина скатывается к трагическому прошлому, против которого боролся не только Советский Союз, но и США, и Англия", - продолжил Володин, назвав чудовищным факт поставок странами НАТО вооружений Киеву в данной ситуации.



