За поощрение националистов на Украине Володин предложил ввести санкции
13:30 02.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ. За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе", - отметил спикер. При этом он считает правильным "призвать к ответу и тех, кто способствует такой политике или делает вид, что не замечает ее".
Володин констатировал, что "Украина все больше скатывается к государству, в основе которого лежит националистическая идеология", что подтвердил факт проведения митинга бандеровцев в украинской столице. "На Украине забывают, что националистическая идеология не может быть направлена против одних, но быть за других. Она направлена против всего человечества", - подчеркнул политик.
"Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев. Украина скатывается к трагическому прошлому, против которого боролся не только Советский Союз, но и США, и Англия", - продолжил Володин, назвав чудовищным факт поставок странами НАТО вооружений Киеву в данной ситуации.
НОВОСТИ
- 13:40 02.01.2022
- В новогоднюю ночь на юго-востоке Москвы произошла массовая драка между мигрантами
- 12:30 02.01.2022
- К прогнозу о якобы угрожающем планете астероиде МЧС РФ отношения не имеет - ведомство
- 12:20 02.01.2022
- Из-за метели в аэропорту Оренбурга задержаны пять рейсов
- 12:10 02.01.2022
- За сутки в Москве выявили 1 824 случая заражения коронавирусом
- 11:50 02.01.2022
- На 2,2% снизился экспорт нефти в 2021 году из РФ в дальнее зарубежье
- 11:30 02.01.2022
- Во флорентийской Галерее Уффици открылся музей русских икон
- 10:40 02.01.2022
- После ДТП с автобусом под Рязанью в пункте временно размещения находятся 17 человек
- 10:30 02.01.2022
- В случае конфликта Украины и РФ "Зеленые" ФРГ не исключают санкций против Nord Stream 2
- 09:40 02.01.2022
- В ДТП с автобусом в Рязанской области шесть человек погибли и 14 пострадали
- 09:30 02.01.2022
- Более тысячи домов уничтожено в штате Колорадо природными пожарами - шериф
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать