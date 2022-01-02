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В новогоднюю ночь на юго-востоке Москвы произошла массовая драка между мигрантами

13:40 02.01.2022 Источник: Интерфакс

Массовый конфликт между мигрантами произошёл в ночь на 1 января в столичном районе Текстильщики, несколько человек ранены, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

"В ночное время 1 января между тремя гражданами Узбекистана и десятью выходцами Киргизии произошла драка, в результате которой были тяжело ранены ножом трое мужчин", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, ранения получили двое граждан Узбекистана и один - Киргизии.

По словам собеседника агентства, конфликт произошёл на улице Грайвороновской.

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