В новогоднюю ночь на юго-востоке Москвы произошла массовая драка между мигрантами
13:40 02.01.2022 Источник: Интерфакс
"В ночное время 1 января между тремя гражданами Узбекистана и десятью выходцами Киргизии произошла драка, в результате которой были тяжело ранены ножом трое мужчин", - сказал собеседник агентства.
Как уточнил источник, ранения получили двое граждан Узбекистана и один - Киргизии.
По словам собеседника агентства, конфликт произошёл на улице Грайвороновской.
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