В ДТП в в Кировской области пострадали семь человек, среди них четверо детей

14:30 Источник: Интерфакс

Два легковых автомобиля столкнулись в Орловском районе Кировской области, есть пострадавшие, сообщает в воскресенье управление ГИБДД по региону в своей группе в соцсети "Вконтакте".



По данным УГИБДД, в 09:10 мск на 341 км федеральной дороги Вятка столкнулись два встречных автомобиля - Chevrolet Lacetti и BMW.



В результате оба водителя и пятеро пассажиров машин, среди которых четверо несовершеннолетних, получили травмы. Характер травм пострадавших не уточняется.



