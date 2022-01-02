В ДТП в в Кировской области пострадали семь человек, среди них четверо детей
14:30 02.01.2022 Источник: Интерфакс
По данным УГИБДД, в 09:10 мск на 341 км федеральной дороги Вятка столкнулись два встречных автомобиля - Chevrolet Lacetti и BMW.
В результате оба водителя и пятеро пассажиров машин, среди которых четверо несовершеннолетних, получили травмы. Характер травм пострадавших не уточняется.
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