Из-за пожара в здании парламента ЮАР обвалился потолок - министр
14:40 02.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Пока не удается сдержать огонь в здании Национальной ассамблеи, в ее залах обрушились потолки", - заявила она. По словам Де Лилль, пожарные локализовали огонь в ряде мест, однако в помещениях нижней палаты парламента пожар все еще продолжается. В свою очередь городские власти Кейптауна заявили, что пожар, который длится уже шесть часов, пока не удалось полностью взять под контроль.
Спикер Национальной ассамблеи Насививе Маписа-Нкакула сообщила, что пострадавших в результате пожара нет. Огонь возник ранним утром на третьем этаже старого здания парламента, где находятся офисы и спортзал. В здании, построенном в XIX веке, обвалилась крыша. Оттуда огонь перебросился на новое парламентское здание, где расположена нижняя палата.
На месте работают около 70 пожарных. Власти направляют к горящему комплексу новые пожарные наряды из пригородов Кейптауна.
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