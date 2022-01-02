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Из-за пожара в здании парламента ЮАР обвалился потолок - министр

14:40 02.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар, начавшийся ранним утром в воскресенье в зданиях парламента ЮАР, вызывал обрушение потолка в помещениях Национальной ассамблеи (нижняя палата - прим. ТАСС). Об этом сообщила в воскресенье министр общественных работ и инфраструктуры ЮАР Патрисия Де Лилль.

"Пока не удается сдержать огонь в здании Национальной ассамблеи, в ее залах обрушились потолки", - заявила она. По словам Де Лилль, пожарные локализовали огонь в ряде мест, однако в помещениях нижней палаты парламента пожар все еще продолжается. В свою очередь городские власти Кейптауна заявили, что пожар, который длится уже шесть часов, пока не удалось полностью взять под контроль.

Спикер Национальной ассамблеи Насививе Маписа-Нкакула сообщила, что пострадавших в результате пожара нет. Огонь возник ранним утром на третьем этаже старого здания парламента, где находятся офисы и спортзал. В здании, построенном в XIX веке, обвалилась крыша. Оттуда огонь перебросился на новое парламентское здание, где расположена нижняя палата.

На месте работают около 70 пожарных. Власти направляют к горящему комплексу новые пожарные наряды из пригородов Кейптауна.

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