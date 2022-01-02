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Из-за аварии в Свердловской области 17,6 тыс. человек остались без отопления - МЧС

15:20 02.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отопление в 135 жилых домах, где живут 17,6 тыс. человек, отключено в городе Верхняя Салда в Свердловской области из-за аварийного ремонта тепловой сети. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Верхней Салде для аварийного ремонта магистральной тепловой сети отключено горячее водоснабжение и отопление на улицах Спортивная, Устинова, Воронова, Энгельса, Восточная, Карла Маркса. Под отключение попали 135 муниципальных жилых домов (17 600 человек), 11 социально значимых объектов", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС добавили, что ремонт планируется завершить до конца 2 января, на месте работают 18 человек, пять единиц техники.

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