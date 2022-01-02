Для визита Санду в РФ пока нет необходимых условий - МИД

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимых условий для визита молдавского президента Майи Санду в Россию пока нет. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.



"Что касается возможного визита президента Молдавии Майи Санду в Россию, то этот вопрос российская сторона уже неоднократно комментировала - говорить о таком визите можно будет тогда, когда для этого будет сформирована содержательная повестка дня", - сказал он.



