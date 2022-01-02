0
0
99
НОВОСТИ

Для визита Санду в РФ пока нет необходимых условий - МИД

16:30 02.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимых условий для визита молдавского президента Майи Санду в Россию пока нет. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Что касается возможного визита президента Молдавии Майи Санду в Россию, то этот вопрос российская сторона уже неоднократно комментировала - говорить о таком визите можно будет тогда, когда для этого будет сформирована содержательная повестка дня", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:40 02.01.2022
В захваченной школе в Валуйском развернули штаб националисты - милиция ЛНР
0
80
15:20 02.01.2022
Из-за аварии в Свердловской области 17,6 тыс. человек остались без отопления - МЧС
0
179
14:40 02.01.2022
Из-за пожара в здании парламента ЮАР обвалился потолок - министр
0
223
14:30 02.01.2022
В ДТП в в Кировской области пострадали семь человек, среди них четверо детей
0
241
13:40 02.01.2022
В новогоднюю ночь на юго-востоке Москвы произошла массовая драка между мигрантами
0
342
13:30 02.01.2022
За поощрение националистов на Украине Володин предложил ввести санкции
0
323
12:30 02.01.2022
К прогнозу о якобы угрожающем планете астероиде МЧС РФ отношения не имеет - ведомство
0
349
12:20 02.01.2022
Из-за метели в аэропорту Оренбурга задержаны пять рейсов
0
311
12:10 02.01.2022
За сутки в Москве выявили 1 824 случая заражения коронавирусом
0
340
11:50 02.01.2022
На 2,2% снизился экспорт нефти в 2021 году из РФ в дальнее зарубежье
0
359

Возврат к списку