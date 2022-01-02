В захваченной школе в Валуйском развернули штаб националисты - милиция ЛНР
16:40 02.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"По информации от местных жителей села Валуйское, за прошедшие сутки в поселковой школе этого населенного пункта, захваченной украинскими боевиками-националистами 27 декабря, продолжилось развертывание штаба тактического подразделения националистов и оборудование в учебных классах огневых позиций", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.
Как уточнил Филипоненко, в районе учебного учреждения фиксируется концентрация автомобилей с вооруженными людьми, аппаратурой артиллерийской разведки, наблюдения и целеуказания, а также радиостанциями. "Использование Киевом здания общеобразовательной школы в селе Валуйское для развертывания штаба боевого подразделения и полевого пункта управления огнем украинской артиллерии является грубейшим нарушением соглашения о прекращении огня и вопиющим нарушением международного гуманитарного права", - подчеркнул представитель милиции республики.
НОВОСТИ
- 16:30 02.01.2022
- Для визита Санду в РФ пока нет необходимых условий - МИД
- 15:20 02.01.2022
- Из-за аварии в Свердловской области 17,6 тыс. человек остались без отопления - МЧС
- 14:40 02.01.2022
- Из-за пожара в здании парламента ЮАР обвалился потолок - министр
- 14:30 02.01.2022
- В ДТП в в Кировской области пострадали семь человек, среди них четверо детей
- 13:40 02.01.2022
- В новогоднюю ночь на юго-востоке Москвы произошла массовая драка между мигрантами
- 13:30 02.01.2022
- За поощрение националистов на Украине Володин предложил ввести санкции
- 12:30 02.01.2022
- К прогнозу о якобы угрожающем планете астероиде МЧС РФ отношения не имеет - ведомство
- 12:20 02.01.2022
- Из-за метели в аэропорту Оренбурга задержаны пять рейсов
- 12:10 02.01.2022
- За сутки в Москве выявили 1 824 случая заражения коронавирусом
- 11:50 02.01.2022
- На 2,2% снизился экспорт нефти в 2021 году из РФ в дальнее зарубежье
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать