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В захваченной школе в Валуйском развернули штаб националисты - милиция ЛНР

16:40 02.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские националисты развернули штаб в захваченной ими школе в селе Валуйское. Об этом на брифинге в воскресенье сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

"По информации от местных жителей села Валуйское, за прошедшие сутки в поселковой школе этого населенного пункта, захваченной украинскими боевиками-националистами 27 декабря, продолжилось развертывание штаба тактического подразделения националистов и оборудование в учебных классах огневых позиций", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Как уточнил Филипоненко, в районе учебного учреждения фиксируется концентрация автомобилей с вооруженными людьми, аппаратурой артиллерийской разведки, наблюдения и целеуказания, а также радиостанциями. "Использование Киевом здания общеобразовательной школы в селе Валуйское для развертывания штаба боевого подразделения и полевого пункта управления огнем украинской артиллерии является грубейшим нарушением соглашения о прекращении огня и вопиющим нарушением международного гуманитарного права", - подчеркнул представитель милиции республики.

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