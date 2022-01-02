В захваченной школе в Валуйском развернули штаб националисты - милиция ЛНР

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские националисты развернули штаб в захваченной ими школе в селе Валуйское. Об этом на брифинге в воскресенье сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.



"По информации от местных жителей села Валуйское, за прошедшие сутки в поселковой школе этого населенного пункта, захваченной украинскими боевиками-националистами 27 декабря, продолжилось развертывание штаба тактического подразделения националистов и оборудование в учебных классах огневых позиций", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.



Как уточнил Филипоненко, в районе учебного учреждения фиксируется концентрация автомобилей с вооруженными людьми, аппаратурой артиллерийской разведки, наблюдения и целеуказания, а также радиостанциями. "Использование Киевом здания общеобразовательной школы в селе Валуйское для развертывания штаба боевого подразделения и полевого пункта управления огнем украинской артиллерии является грубейшим нарушением соглашения о прекращении огня и вопиющим нарушением международного гуманитарного права", - подчеркнул представитель милиции республики.



