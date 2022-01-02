Из-за землетрясения на юго-западе Китая число пострадавших увеличилось до 22

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Юньнань на юго-западе Китая увеличилось до 22. Об этом сообщило сейсмологическое управление региона.



Ранее власти проинформировали о 15 пострадавших. Подземные толчки магнитудой 5,5 были зафиксированы в городе Лицзян примерно в 350 км к северо-западу от административного центра провинции города Куньмин. Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Нинлан, очаг залегал на глубине 10 км.



Врачи оценивают состояние двух пострадавших как тяжелое. По предварительным сведениям, сейсмическая активность не привела к разрушению жилых зданий и серьезным повреждениям важных инфраструктурных объектов.



