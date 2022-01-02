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Причиной крупного пожара в многоквартирном доме на Урале называют короткое замыкание

17:30 02.01.2022 Источник: Интерфакс

Прокуратура в Свердловской области рассматривает короткое замыкание в качестве причины произошедшего в ночь на воскресенье пожара в жилом многоквартирном доме в городе Сухой Лог.

"Предварительной причиной возникновения пожара является короткое замыкание", - , сообщает пресс-служба ведомства.

Подчеркивается также, что прокуратура проконтролирует предоставление пострадавшим жилья маневренного фонда.

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