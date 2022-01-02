Причиной крупного пожара в многоквартирном доме на Урале называют короткое замыкание

17:30 Источник: Интерфакс

Прокуратура в Свердловской области рассматривает короткое замыкание в качестве причины произошедшего в ночь на воскресенье пожара в жилом многоквартирном доме в городе Сухой Лог.



"Предварительной причиной возникновения пожара является короткое замыкание", - , сообщает пресс-служба ведомства.



Подчеркивается также, что прокуратура проконтролирует предоставление пострадавшим жилья маневренного фонда.



