Два затмения, два суперлуния и четыре звездопада увидят россияне в 2022 году
18:35 02.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В 2022 году на территории России будут наблюдаться два затмения, частное солнечное 25 октября и полное лунное 8 ноября. Из крупных, заметных потоков метеоров можно будет увидеть поток Квадрантиды в ночь со 2 на 3 января, Аквариды в мае, Персеиды в конце августа и поток Геминиды с 13 на 14 декабря. Что касается Луны, то в следующем году можно будет наблюдать два полноценных суперлуния подряд - в июне и июле", - рассказал агентству ученый.
НОВОСТИ
- 17:30 02.01.2022
- Причиной крупного пожара в многоквартирном доме на Урале называют короткое замыкание
- 17:20 02.01.2022
- Из-за землетрясения на юго-западе Китая число пострадавших увеличилось до 22
- 16:40 02.01.2022
- В захваченной школе в Валуйском развернули штаб националисты - милиция ЛНР
- 16:30 02.01.2022
- Для визита Санду в РФ пока нет необходимых условий - МИД
- 15:20 02.01.2022
- Из-за аварии в Свердловской области 17,6 тыс. человек остались без отопления - МЧС
- 14:40 02.01.2022
- Из-за пожара в здании парламента ЮАР обвалился потолок - министр
- 14:30 02.01.2022
- В ДТП в в Кировской области пострадали семь человек, среди них четверо детей
- 13:40 02.01.2022
- В новогоднюю ночь на юго-востоке Москвы произошла массовая драка между мигрантами
- 13:30 02.01.2022
- За поощрение националистов на Украине Володин предложил ввести санкции
- 12:30 02.01.2022
- К прогнозу о якобы угрожающем планете астероиде МЧС РФ отношения не имеет - ведомство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать