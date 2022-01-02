Два затмения, два суперлуния и четыре звездопада увидят россияне в 2022 году

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители России в новом 2022 году смогут наблюдать полное лунное и частное солнечное затмения, а также четыре крупных потока метеоров, первый из которых можно будет увидеть уже этой ночью. Кроме того, в начале года россияне увидят схождение нескольких планет Солнечной системы в одну линию, а летом - два суперлуния подряд, рассказал ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Петербурге Николай Железнов.



"В 2022 году на территории России будут наблюдаться два затмения, частное солнечное 25 октября и полное лунное 8 ноября. Из крупных, заметных потоков метеоров можно будет увидеть поток Квадрантиды в ночь со 2 на 3 января, Аквариды в мае, Персеиды в конце августа и поток Геминиды с 13 на 14 декабря. Что касается Луны, то в следующем году можно будет наблюдать два полноценных суперлуния подряд - в июне и июле", - рассказал агентству ученый.



